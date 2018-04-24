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Студент случайно создал гей-лобби
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Студент случайно создал гей-лобби 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американец по имени Кайл решил попросить одновременно несколько девушек отправить ему обнаженные снимки, однако случайно создал групповой чат вместо рассылки. Об этом рассказала однокурсница Кайла в Twitter.
«Я зависала с этим парнем пару раз в прошлом семестре, а сегодня утром он хотел написать мне и куче других девушек, но случайно создал групповой чат»,
— заявила пользователь под ником @springbreak2005. В посте девушка приложила скриншоты из неожиданной беседы.
Как оказалось, Кайл ошибся дважды: в чате оказалось большое количество лесбиянок, которые начали по очереди признаваться в нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, в беседе нашлись и бисексуалки.
В конце концов девушки решили выгнать облажавшегося парня из чата и пересылать обнаженные фотографии друг другу. «Какой же он идиот», — подытожили лесбиянки из чата.
За несколько дней твит набрал вирусную популярность: постом @springbreak2005 поделились более 100 тысяч раз. Еще 380 тысяч пользователей поставили под записью лайк.
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