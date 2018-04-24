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Самые известные фокусы разоблачили
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Самые известные фокусы разоблачили 

Рамблер 5 часов назад
Любите ли вы фокусы? Цирковые и эстрадные иллюзионисты, демонстрирующие забавные трюки, неизменно получают порцию аплодисментов во время представлений, а фокусы, которые они показывают, заставляют зрителей поломать голову. Но есть и другие трюкачи, которые используют трюки для обмана, афер, краж, и они вовсе не кажутся нам талантливыми исполнителями. Тем не менее, всем хочется узнать, в чём же секрет фокусов и как иллюзионистам удаётся совершать магические действия прямо на наших глазах. Сейчас вы узнаете, как это происходит.
Один из самых зрелищных трюков за всю историю — исчезновение вагона «Восточного экспресса». Спрятать такой огромный объект практически невозможно, но фокуснику Дэвиду Копперфильду это удалось сделать на глазах зрителей. Но для этого ему понадобилось серьёзно подготовиться и продумать массу деталей.
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