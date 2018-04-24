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Трещина, появившаяся в Африке, расколет континент
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Трещина, появившаяся в Африке, расколет континент 

Рамблер 8 часов назад
Наша планета меняется постоянно, но мы не замечаем, как перемещаются литосферные плиты, как тают льды Арктики, как меняют направления морские течения. Мы не можем увидеть, как двигаются континенты, ведь их скорость составляет всего несколько сантиметров в год. Но изредка происходят явления, которые невозможно не заметить даже обычному человеку: извержения вулканов, цунами, землетрясения. Недавно появились сообщения, что в Африке образовалась гигантская трещина длиной несколько километров. Глубина трещины — 15 метров, а ширина доходит до 10. Разлом не статичен, он продолжает увеличиваться. Трещина прошла через оживлённое шоссе и повредило его. Хотя расщелину и залатали на скорую руку, проблемы с движением сохранятся, поскольку учёные предполагают, что в будущем этот разлом вырастет настолько, что расколет континент на две части. Но нам и нескольким последующим поколениям увидеть это не удастся, ведь раскол Африки случится через 50 миллионов лет.
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