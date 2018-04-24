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Люди, которые «жили на других планетах»
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Люди, которые «жили на других планетах» 

Рамблер 7 часов назад
Вы встречали людей, рассказывающих о своих прошлых жизнях? Наверняка среди вашего окружения есть персонажи, которые уверяют, что регулярно перерождаются. Но некоторые из таких рассказчиков говорят ещё и о том, что их предыдущие жизни прошли на других планетах! Обычно такие истории воспринимаются как сказочные, но авторы выдают всё новые и новые подробности, и в итоге многие из «пришельцев из иных миров» стали настоящими знаменитостями.
1. В 1998 году врач-гипнотерапевт из США рассказала о странной пациентке. Во время очередного сеанса гипноза она поведала о жизни на космическом корабле и заявила, что не является жительницей Земли.
2. В 2015 году 13-летний китайский подросток сбежал из дома. В прощальном письме родителям он написал, что на самом деле появился на другой планете и принял облик настоящего ребёнка своих родителей, который умер в детском саду.
3. В 1996 году в России родился мальчик с феноменальными способностями, который уверяет всех, что жил на Марсе.
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