Люди, которые «жили на других планетах»

Вы встречали людей, рассказывающих о своих прошлых жизнях? Наверняка среди вашего окружения есть персонажи, которые уверяют, что регулярно перерождаются. Но некоторые из таких рассказчиков говорят ещё и о том, что их предыдущие жизни прошли на других планетах! Обычно такие истории воспринимаются как сказочные, но авторы выдают всё новые и новые подробности, и в итоге многие из «пришельцев из иных миров» стали настоящими знаменитостями.

1. В 1998 году врач-гипнотерапевт из США рассказала о странной пациентке. Во время очередного сеанса гипноза она поведала о жизни на космическом корабле и заявила, что не является жительницей Земли.

2. В 2015 году 13-летний китайский подросток сбежал из дома. В прощальном письме родителям он написал, что на самом деле появился на другой планете и принял облик настоящего ребёнка своих родителей, который умер в детском саду.

3. В 1996 году в России родился мальчик с феноменальными способностями, который уверяет всех, что жил на Марсе.