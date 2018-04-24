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Полячка потратила $42000, чтобы стать Барби
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Полячка потратила $42000, чтобы стать Барби 

Trendymen 4 часа назад
Фото: @anella_an_
Анелла Ан — модель и архитектор, живущая в польском городе Познань, так хотела стать Барби, что не остановилась ни перед чем на пути к мечте. От нее Анеллу отделяли 42 тысяч долларов и далеко не одно вмешательство пластического хирурга.
@anella_an_
«Это произошло очень спонтанно, и это не было запланировано» — сказала Анелла на вопрос о том, была ли это изначально ее цель.
@anella_an_
По ее словам, сначала она решила просто увеличить грудь. Идеи же дальшейних перевоплощений пришли сами собой. Тем не менее, она утверждает, что ее крошечная талия естественна.
Говоря о своем уникальном облике, Анелла признается: «Мне нравятся странные и неповторимые вещи, может быть, потому что я сама странная».
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