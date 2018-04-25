Американка сменила пол и стала известным бодибилдером

Сегодня бодибилдер из Америки Томми побеждает в большинстве соревнованиях, а его мышцы служат примером для подражания многим подписчикам и поклонникам. Однако мало кому известно, что в прошлом Томми был Тамарой. Глядя на его снимки из детства и юношества сложно поверить в то, что это один и тот же человек.

Томми 38 лет и он профессионально занимается бодибилдингом уже несколько лет. Неоднократно он принимал участие в соревнованиях этого вида спорта и занимал лидирующие позиции. Кроме того, он входит в ряды Международной ассоциации трансов-бодибилдеров и является ее представителем. Ведь раньше трансгендер Томми был девушкой по имени Тамара.

Родившись в Панаме, в детстве Тамара переехала со своими родителями жить в Америку. С ранних лет девочке казалось, что она мальчик и не понимала, почему к ней не прислушиваются по этому поводу. Ей было сложно общаться со сверстниками и бывали случаи, когда она заходила в мужскую уборную вместо женской. Другим было сложно представить, что чувствовала девочка.

По словам Томми, одно из эмоциональных воспоминаний детства — как его практически пинками прогоняли из душевой, в которую он зашел по ошибке после урока физкультуры. С каждым подобным случаем Томми чувствовал себя все хуже и явно не желал себе подобной жизни. Некоторое время он пытался смириться и жить по правилам, которые подходят для его "внешней обертки". Однако подобная жизнь была больше для других людей — для Томми она совсем не подходила. В подростковом возрасте из-за непонимания окружающих у Тамары развилась серьезная депрессия, которая продолжалась до 20 лет. Именно тогда девушка решилась на отчаянный шаг и собралась сделать свой внешний вид таким, какой она себя чувствовала внутри. Долгое время она готовилась к хирургическим операциям и добилась своего.

Томми убеждает, что всегда чувствовал себя мужчиной, но лишь к 20 годам полностью осознал это. Как только он принял свое "я", он стал изучать вопрос, как ему перейти в комфортное состояние и жить той жизнью, которая ему необходима. В 2011 году начались превращения Тамары в Томми. Примерно в это же время она начала заниматься бодибилдингом и устроилась на работу в качестве фитнес-инстрктора.

Ежедневно утро Томми начиналось с того, что он рано вставал и отправлялся в зал заниматься. По его словам, ему очень нравился подобный образ жизни. ​Лишь в прошлом году трансформация Томми окончательно завершилась. Сейчас бодибилдер привлекает внимание СМИ не только своей историей, но и своими достижениями.

Кстати говоря, у него есть подружка, которая тоже прошла через процедуру смены пола. А несмотря на то, что Томми вырос в семье священника, все родные поддерживают его желание жить в новом теле.