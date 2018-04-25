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У японской куклы уже 100 лет растут волосы
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У японской куклы уже 100 лет растут волосы 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: Stewart Butterfield/CC BY 2.0
Историй о жутких куклах в мире много. Есть среди них и легенда о странной игрушке по имени Окику, которая сейчас хранится в японском храме Маннендзи.
Ее купил еще в 1918 году для своей младшей сестры один мальчик. Девочке новая игрушка понравилась настолько, что она дала ей свое имя и не расставалась с куклой ни на минуту. Никаких «странностей» за куклой замечено не было.
Загадочная вещь начала происходить после внезапной смерти девочки. Через какое-то время родители ребенка заметили, что у куклы стали длиннее волосы. Но они решили, что им это просто показалось.
Однако волосы игрушки с каждым днем становились все длиннее. Вскоре их длина достигла колен куклы. Тогда волосы прекратили свой рост. К слову, покойная Окику носила волосы именно такой длины.
Родители поверили в то, что в куклу вселилась душа их ребенка. Они поставили игрушку на алтарь и периодически стригли ее локоны. Но когда семья решилась на переезд, куклу отнесли в храм, рассказав ее удивительную историю.
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С тех пор кукла Окику находится в храме Маннендзи, где служители периодически поправляют ее прическу. Исследовать феномен Окику пока никто не решился. Известно лишь, что волосы у куклы настоящие. Но почему они растут — загадка.
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