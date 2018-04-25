Канадец сделал себе рога

Большинство мужчин, желающих украсить себя рогами, обычно справляются с задачей при помощи жен или подруг. Но житель Ванкувера Русс Фокс не ищет легких путей. Тем более, что рога ему понадобились не фигуральные, а самые настоящие.

Впрочем, силиконовые рожки — далеко не первый и не последний эксперимент для мужчины. К 36 годам канадец обзавелся множеством проколов на лице, ультрафиолетовыми татуировками, разрезанным напополам языком, имплантом 3D-скарабея под кожей.

@russfoxx

Русс Фокс считает себя трансгуманистом, а свое тело — чистым холстом, на котором он рисует обновленного себя. Канадец уверен, что его модификации позволяют ему идти в ногу со временем и переходить на новый уровень. Таким образом, можно считать, что у Восставшего из ада появился реальный конкурент.

При этом большинство операций мужчина делает себе самостоятельно. Таким образом, он не только терпит болезненные ощущения, но и берет на себя возможный риск для здоровья.