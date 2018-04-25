Ещё
Канадец сделал себе рога
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канадец сделал себе рога 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @russfoxx
Большинство мужчин, желающих украсить себя рогами, обычно справляются с задачей при помощи жен или подруг. Но житель Ванкувера Русс Фокс не ищет легких путей. Тем более, что рога ему понадобились не фигуральные, а самые настоящие.
Впрочем, силиконовые рожки — далеко не первый и не последний эксперимент для мужчины. К 36 годам канадец обзавелся множеством проколов на лице, ультрафиолетовыми татуировками, разрезанным напополам языком, имплантом 3D-скарабея под кожей.
@russfoxx
Русс Фокс считает себя трансгуманистом, а свое тело — чистым холстом, на котором он рисует обновленного себя. Канадец уверен, что его модификации позволяют ему идти в ногу со временем и переходить на новый уровень. Таким образом, можно считать, что у Восставшего из ада появился реальный конкурент.
При этом большинство операций мужчина делает себе самостоятельно. Таким образом, он не только терпит болезненные ощущения, но и берет на себя возможный риск для здоровья.
Комментарии19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти155
Самые большие обманы в истории2
Чем занимаются секс-работницы в повседневной жизни103
Кому давали фамилии на «чук»85
Впечатляющие фотографии появления человека на свет81
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
05:07
Самые большие обманы в истории
Истории
11:19
Самые маленькие страны мира
Места
05:33
Загадочные места, найденные на гугл-картах
Места
13:21
Секреты известных брендов, о которых они молчат
Вещи
10:37
Тайные послания, которые передали из Средневековья
Вещи
10:20
Самолеты миллионеров показали изнутри
Вещи
11:27
Люди, которые «жили на других планетах»
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение