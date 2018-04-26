Загадочные явления, которые учёные так и не поняли

Достижения науки на сегодняшний день столь огромны, что сложно представить, что учёные не могут объяснить некоторые явления. Тем не менее, существуют феномены, разгадать которые не под силу даже самым мощным умам человечества. И это не всегда явления космического масштаба, зачастую пытливые исследователи не могут разъяснить даже самые обычные вещи. Итак, 6 загадок-вопросов, на которые современные учёные не могут дать ответ.

1. Что станет с человеком, если он попадёт в «чёрную дыру»?

2. Существует ли всё-таки эффект плацебо и на чём он основан?

3. Зачем коровы в стаде организуют собственное сообщество и как им удаётся ориентироваться на местности?

4. Почему зевота заразительнее, чем простуда и можно ли от неё защититься?

5. Почему у слонов и китов, самых крупных животных на Земле, редко диагностируют онкологические заболевания?

6. В чём загадка постоянного магнита и как именно они работают?