Утробу крокодила сняли на видео 

Кто не видел крокодила хотя бы в зоопарке или на телеэкране? Но обычно нам показывают животное снаружи, а как насчёт того, чтобы посмотреть на него изнутри? Такую возможность получил Тим Фолкнер, сотрудник Австралийского парка рептилий в городе Сомерсет в Австралии. В парке обитают крокодилы разных видов, питоны, вараны, а также ядовитые пауки и змеи. Фолкнер снимал видео с помощью камеры GoPro, но в какой-то момент неосторожно приблизился к крокодилу, а тот не преминул возможность схватить камеру. Каким образом удалось сохранить отснятые кадры, не уточняется. Однако Фолкнер сумел спасти видео и выложил его на странице в социальной сети. Возможно, это видео будет полезным для изучения крокодилов, как и другие материалы парка рептилий. Кстати, сотрудники этого учреждения, изучающие опасных животных и рептилий, помогают учёным в создании противоядий.