Ещё
Руферы устроили гонки с охраной по крыше Эрмитажа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руферы устроили гонки с охраной по крыше Эрмитажа 

Рамблер 4 минуты назад
Руферы обожают покорять высотные здания, телевышки и всевозможные башни, но на днях в Санкт-Петербурге экстремалам вздумалось покорить невысокий Эрмитаж. Любители острых ощущений проникли на территорию всемирно известного музея, чтобы провести фотосессию на фоне популярных пейзажей. Молодые люди хотели сделать эффектные кадры, но им это не удалось. Охрана музея проявила бдительность и заметила нарушителей, поэтому им пришлось спасаться бегством. Видео погони сняли их товарищи, находившиеся внизу на набережной. На кадрах видно, что убегающие молодые люди проскочили буквально в нескольких сантиметрах от края карниза. Тем не менее, им удалось ускользнуть от сотрудников службы безопасности и присоединившихся к ним полицейских. Видео с беготнёй по крышам зданий Эрмитажа размещено в социальных сетях.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чернобыль: все не так3
Самые страшные смерти, которые подготовила природа5
Чем занимаются секс-работницы в повседневной жизни111
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти155
«Станции утешения»: о чем стараются забыть японцы7
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:22
Руферы устроили гонки с охраной по крыше Эрмитажа
Безумный мир
00:28
Утробу крокодила сняли на видео
Безумный мир
01:14
Политик украла кремы от морщин из бутика
Безумный мир
05:58
Какие тайны хранят льды Антарктики
Истории
07:43
Загадочные явления, которые учёные так и не поняли
Безумный мир
05:07
Самые грандиозные обманы в истории
Истории
11:19
Самые маленькие страны мира
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение