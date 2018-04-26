Руферы устроили гонки с охраной по крыше Эрмитажа 

Руферы обожают покорять высотные здания, телевышки и всевозможные башни, но на днях в Санкт-Петербурге экстремалам вздумалось покорить невысокий Эрмитаж. Любители острых ощущений проникли на территорию всемирно известного музея, чтобы провести фотосессию на фоне популярных пейзажей. Молодые люди хотели сделать эффектные кадры, но им это не удалось. Охрана музея проявила бдительность и заметила нарушителей, поэтому им пришлось спасаться бегством. Видео погони сняли их товарищи, находившиеся внизу на набережной. На кадрах видно, что убегающие молодые люди проскочили буквально в нескольких сантиметрах от края карниза. Тем не менее, им удалось ускользнуть от сотрудников службы безопасности и присоединившихся к ним полицейских. Видео с беготнёй по крышам зданий Эрмитажа размещено в социальных сетях.