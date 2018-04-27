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Трансгендер потратил $150 тысяч на облик куклы
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Трансгендер потратил $150 тысяч на облик куклы 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Трансгендерная девушка Ивана потратила больше $150 тысяч на то, чтобы выглядеть, как живая пластиковая кукла. Еще мальчиком после своего 11-го дня рождения она решила, что не желает расти мужчиной, и начала принимать гормональные таблетки и одеваться как девочка. Ивана сделала уже почти 20 операций и платит за них, работая госпожой в БДСМ-салоне.
Первую операцию на носу Ивана сделала в 17 лет. Затем последовали увеличение груди, работа над линией челюсти, удаление бровных дуг и части костей лба.
Я хочу выглядеть как пластиковая кукла, потому что стремлюсь к совершенству. Пластик — универсальный материал, пластик не сломать. Такой я вижу и себя,
— признается Ивана, уже планирующая следующую операцию: увеличение ягодиц. А как тебе ее результаты работы над собой?
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