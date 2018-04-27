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Животные-гиганты, которые вас точно удивят
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Животные-гиганты, которые вас точно удивят 

Рамблер 49 минут назад
Наша планета населена сотнями тысяч видов живых организмов. Большинство из них хорошо изучены, другие до сих пор остаются загадкой для исследователей. Но есть и такие, о существовании которых известно практически всем, но поверить в их реальность порой действительно сложно.
Все потому, что эти животные обладают поистине невероятными размерами. И, кстати, не всегда эти громадины являются хищниками и опасны для людей. К чему все эти яды, острые зубы и остальные «пугающие» атрибуты, если один только их размер внушает страх.
Уверены, что встретиться с каким-либо подобным животным вам вряд ли захотелось бы. Но посмотреть на них все-таки стоит. Хотя бы для того, чтобы восхититься и еще раз удивиться тому, насколько разнообразен наш мир, где есть место и крошечным букашкам, и невероятным гигантам.
Перед вами 10 самых больших существ нашей планеты, в существование которых действительно сложно поверить.
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