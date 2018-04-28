Ещё
Комик сломал достоинство и написал об этом книгу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комик сломал достоинство и написал об этом книгу 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Американский комик Росс Асдурян не постеснялся поделиться странным и даже немного трагичным опытом из своей сексуальной жизни: однажды, во время секса он умудрился порвать мышцы своего достоинства. И, что интересно, Асдурян не просто не стал скрывать этого, а даже написал целую книгу, посвященную этому событию.
Книгу, которую автор весьма оригинально озаглавил — "Сломанный банан", положительно прокомментировали уже прочитавшие. Они утверждают, что она написана так искренне и с такими подробностями, что сам читатель, вне зависимости от своих желаний, чувствует ту боль, которую пережил рассказчик. А боль это, как можно предположить, весьма сильная.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
13 зараженных радиацией мест рядом с вами5
Невероятные открытия, способные изменить историю2
Чем занимаются секс-работницы в повседневной жизни119
Получены первые цветные фотографии Марса45
5 мест на Земле, где не работает гравитация3
Видео
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение