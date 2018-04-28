Комик сломал достоинство и написал об этом книгу

Американский комик Росс Асдурян не постеснялся поделиться странным и даже немного трагичным опытом из своей сексуальной жизни: однажды, во время секса он умудрился порвать мышцы своего достоинства. И, что интересно, Асдурян не просто не стал скрывать этого, а даже написал целую книгу, посвященную этому событию.

Книгу, которую автор весьма оригинально озаглавил — "Сломанный банан", положительно прокомментировали уже прочитавшие. Они утверждают, что она написана так искренне и с такими подробностями, что сам читатель, вне зависимости от своих желаний, чувствует ту боль, которую пережил рассказчик. А боль это, как можно предположить, весьма сильная.