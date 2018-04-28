Полицейских случайно пригласили на БДСМ-вечеринку

Курьезный случай произошел накануне в немецком Нойштадте (федеральная земля Саксония). Местный житель в окне соседнего дома увидел связанную веревкой молодую женщину, вокруг которой собрались несколько мужчин в масках. Немец решил, что произошло преступление, и вызвал полицию. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что речь идет БДСМ-сессии. Более того, ее участники пригласили полицейских присоединиться к ней. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

По данным источника, правоохранители стали свидетелями БДСМ, которую организовали местные любителями шибари. Один из мужчин показывал двум другим, как нужно связывать и подвешивать к потолку «жертву». Естественно, все действо происходило при полном согласии молодой женщины.

Полицейские рассказали, что все участники акции пребывали в отличном расположении духа и даже пригласили стражей порядка присоединиться. Однако те вежливо отказались и покинули место «происшествия», не предъявив никому никаких обвинений. После этого молодые люди продолжили свои эротические игры.