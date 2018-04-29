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Жители Нью-Йорка услышали «рычание неба»
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Жители Нью-Йорка услышали «рычание неба» 

Рамблер 2 часа назад
На днях в YouTube на канале Sky net 5 появилась запись, быстро набравшая популярность и удивившая пользователей Сети. На опубликованном видео слышны загадочные звуки, похожие на громкое рычание. Звуки не звучат постоянно, а повторяются через произвольные временные промежутки.
Очевидец странного явления, который и выложил видео в Сеть, отмечает, что ему кажется, что над его головой периодически пролетают самолеты. Хотя никаких летательных аппаратов в воздухе не замечено.
В комментариях к видео быстро появились различные предположения о природе этих звуков. Многие предположили, что причиной такого рычания могут стать ведущиеся неподалеку подземные работы.
Другие пользователи отметили, что уже видели записи с подобными звуками, которые выкладывали в Сеть люди из разных уголков земного шара. Мистически настроеные комментаторы признались, что это их пугает.
Отметим, что подобные загадочные «звуковые эффекты», действительно, в последнее время слышат по всему миру. О природе этих звуков приходится только гадать.
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