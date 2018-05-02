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Россиянка оставила почти полмиллиона рублей на чай
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Россиянка оставила почти полмиллиона рублей на чай 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Когда безработная Олеся Шемякова заходила в кафе, она даже не подозревала, сколько ей придется заплатить за кофе и кусок пирога.
Женщина решила расплатиться за заказ карточкой, но вместо нужной суммы ввела пин-код. Как она потом рассказала, с первого раза оплата не прошла, но со второй попытки все получилось.
Сумма заказа около 24 швейцарских франков, но Олеся 7800, а в переводе на рубли — почти полмиллиона.
Примечательно, что Олеся не сразу заметила списание крупной суммы, а только в конце месяца, когда пришла выписка из банка. Когда женщина обратилась в банк с просьбой отменить ошибочный платеж, ей ничем не смогли помочь и посоветовали решить вопрос с владельцами кафе.
Олеся так и сделала, в кафе ей обещали пойти на встречу, однако в последнее время перестали выходить на связь.
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