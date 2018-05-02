Россиянка оставила почти полмиллиона рублей на чай

Когда безработная Олеся Шемякова заходила в кафе, она даже не подозревала, сколько ей придется заплатить за кофе и кусок пирога.

Женщина решила расплатиться за заказ карточкой, но вместо нужной суммы ввела пин-код. Как она потом рассказала, с первого раза оплата не прошла, но со второй попытки все получилось.

Сумма заказа около 24 швейцарских франков, но Олеся 7800, а в переводе на рубли — почти полмиллиона.

Примечательно, что Олеся не сразу заметила списание крупной суммы, а только в конце месяца, когда пришла выписка из банка. Когда женщина обратилась в банк с просьбой отменить ошибочный платеж, ей ничем не смогли помочь и посоветовали решить вопрос с владельцами кафе.

Олеся так и сделала, в кафе ей обещали пойти на встречу, однако в последнее время перестали выходить на связь.