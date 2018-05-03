Люди покупают чужие фото, чтобы вызвать зависть

Люди покупают чужие фото, чтобы им завидовали в Сети

Если ваша повседневная жизнь не кажется идеальной, а будни ассоциируются не с наслаждением каждым моментом, а рутиной и бытом, то эта новость для вас.

В Сети появился новый сайт lifefaker.com, который предлагает завистливым пользователям не много, не мало, а покупку фотографий для иллюстрации своей "идеальной" жизни в Интернете.

Задумка проста: на сайте есть пакеты изображений, в которых хранятся снимки на самые разные случаи. Люди, которые не могут позволить себе ужин в фешенебельном ресторане, теперь могут похвастать фотографиями оттуда, просто купив изображения на сайте и загрузив их в свой Инстапрофиль. Также далеко не каждому доступен отдых на лакшери-курортах. Но если порисоваться перед друзьями очень уж хочется, то даже самые экзотические места стали доступней: нужно просто купить фотографию оттуда и загрузить ее как свою.

Вот, например, на картинке ниже пакет изображений под названием "Посмотри на мои фотки отпуска и расплачься от зависти".

lifefaker.com

По сути пользователь покупает чужие изображения на разные случаи жизни и имеет полное право выдавать эти фотографии за свои. В основном люди используют их на своих страничках в социальных сетях. Целевая аудитория — подписчики, наиболее подверженные давлению, которое создают социальные медиа. Такие люди не имеют материальной возможности быть на волне трендов, но очень этого хотят.

Задумка, конечно. спорная. Но чем бы дитя не тешилось?