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Люди покупают чужие фото, чтобы вызвать зависть
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Люди покупают чужие фото, чтобы им завидовали в Сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: @beaujourne
Если ваша повседневная жизнь не кажется идеальной, а будни ассоциируются не с наслаждением каждым моментом, а рутиной и бытом, то эта новость для вас.
В Сети появился новый сайт lifefaker.com, который предлагает завистливым пользователям не много, не мало, а покупку фотографий для иллюстрации своей "идеальной" жизни в Интернете.
Задумка проста: на сайте есть пакеты изображений, в которых хранятся снимки на самые разные случаи. Люди, которые не могут позволить себе ужин в фешенебельном ресторане, теперь могут похвастать фотографиями оттуда, просто купив изображения на сайте и загрузив их в свой Инстапрофиль. Также далеко не каждому доступен отдых на лакшери-курортах. Но если порисоваться перед друзьями очень уж хочется, то даже самые экзотические места стали доступней: нужно просто купить фотографию оттуда и загрузить ее как свою.
Вот, например, на картинке ниже пакет изображений под названием "Посмотри на мои фотки отпуска и расплачься от зависти".
lifefaker.com
По сути пользователь покупает чужие изображения на разные случаи жизни и имеет полное право выдавать эти фотографии за свои. В основном люди используют их на своих страничках в социальных сетях. Целевая аудитория — подписчики, наиболее подверженные давлению, которое создают социальные медиа. Такие люди не имеют материальной возможности быть на волне трендов, но очень этого хотят.
Задумка, конечно. спорная. Но чем бы дитя не тешилось?
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