В Японии похоронили сотню собак-роботов

В буддистском храме в Японии похоронили 114 устаревших собак-роботов Sony Aibo.

Как сообщает The Japan Times, церемонии похорон стали проводить, потому что компания Sony закрыла ремонтный центр Aibo в 2014 году. Владельцы собак-роботов не знали, что делать со сломанными электронными питомцами. Поэтому буддистский храм префектуры Тиба предложил проводить официальные церемонии.

Во время похорон каждый робот получил персональную бирку, на которой был написан адрес и имена владельцев.

Aibo — популярная в Японии серия собак-роботов, которую разработала компания Sony. Электронные питомцы передвигаются на четырех лапах, с помощью встроенной видеокамеры и инфракрасных датчиков могут распознавать лица и предметы, а также обучаются различным командам.

Sony анонсировала запуск новой версии Aibo ERS-1000 в 2017 году. Новинка появилась в продаже с 11 января 2018 года.