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Младенца и тигрёнка нашли в багаже авиапассажиров
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Младенца и тигрёнка нашли в багаже авиапассажиров 

Рамблер 8 часов назад
Приезжая в аэропорт, мы неизменно сталкиваемся с необходимостью неоднократно пройти контроль. Иногда эти мероприятия кажутся занудством, но они обусловлены лишь заботой о безопасности полёта. Сотрудники, которые просматривают содержимое чемоданов и сумок, — люди невозмутимые и привыкшие ко всему, но даже им приходится иногда удивляться находкам. Вот лишь некоторые из них:
1. В 2012 году пассажир, летевший из города Форт-Лодердейл (США) захотел пронести на борт пушечное ядро.
2. Мужчина, совершавший рейс из Дублина в 2009 году, в ручной клади попытался перевезти собаку породы чихуахуа.
3. Дама, в 2010 году ехавшая из Бангкока в Ирак, решила захватит с собой тигрёнка.
4. Пассажирка, отправлявшаяся на самолёте из Атлантик-Сити, умудрилась положить в один пакет лак для волос и зажигалку. Из-за тряски лак потёк, каким-то образом сработала зажигалка и в результате прямо на контрольном пункте багаж дамы воспламенился.
5. Супруги, усыновившие малыша в ОАЭ, не захотели возиться с оформлением документов и запихнули младенца в чемодан.
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