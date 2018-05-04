Младенца и тигрёнка нашли в багаже авиапассажиров

Приезжая в аэропорт, мы неизменно сталкиваемся с необходимостью неоднократно пройти контроль. Иногда эти мероприятия кажутся занудством, но они обусловлены лишь заботой о безопасности полёта. Сотрудники, которые просматривают содержимое чемоданов и сумок, — люди невозмутимые и привыкшие ко всему, но даже им приходится иногда удивляться находкам. Вот лишь некоторые из них:

1. В 2012 году пассажир, летевший из города Форт-Лодердейл (США) захотел пронести на борт пушечное ядро.

2. Мужчина, совершавший рейс из Дублина в 2009 году, в ручной клади попытался перевезти собаку породы чихуахуа.

3. Дама, в 2010 году ехавшая из Бангкока в Ирак, решила захватит с собой тигрёнка.

4. Пассажирка, отправлявшаяся на самолёте из Атлантик-Сити, умудрилась положить в один пакет лак для волос и зажигалку. Из-за тряски лак потёк, каким-то образом сработала зажигалка и в результате прямо на контрольном пункте багаж дамы воспламенился.

5. Супруги, усыновившие малыша в ОАЭ, не захотели возиться с оформлением документов и запихнули младенца в чемодан.