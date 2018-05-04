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Секс не повод для визы
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Секс не повод для визы 

Рамблер 8 часов назад
Фото: pixabay.com
Представители эскорт-сервиса в Новой Зеландии обеспокоены наплывом эмигрантов в своей сфере. И дело не только в конкуренции со стороны иностранцев.
В Новой Зеландии (как и в Австралии) эскорт-сервис находится в списке официальных рабочих мест, работники этой сферы имеют статус квалифицированного служащего. Более того, на эту работу имеют право претендовать и мигранты, если они приехали в страну, не нарушая закон.
Однако при этом получить временную или рабочую визу на основании занятости в эскорт-агентстве нельзя, согласно закону о реформе проституции 2003 года. Поэтому сейчас в этой сфере услуг работает очень много нелегалов.
Правовой казус сейчас горячо обсуждается в стране. С одной стороны, к этой профессии должны применяться общие основания (то есть подтвержденная квалификация, рабочий стаж — не менее 3 лет, официальное предложение о найме со стороны работодателя), с другой стороны, как считают специалисты, к секс-услугам подобные правила неприменимы.
И сами мигранты никогда не указывают эскорт как род своей деятельности при переезде, потому что знают, что не получат рабочую визу или разрешение на временное пребывание. Таким образом, секс-бизнес снова может стать частью теневого сектора экономики, что сводит на "нет" все усилия в правовой сфере.
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