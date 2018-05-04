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Индиец готовил чай на воде из туалета и попался
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Индиец готовил чай на воде из туалета и попался 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Индии продавца горячих напитков в поезде поймали за тем, как он готовит их, используя воду из туалета. Об этом сообщило издание The Guardian.
Мужчину и двух его коллег заметили, выходящими из уборной с бидонами, из которых разливают чай и кофе, на экспрессе от Ченнаи до Хайдарабада.
Индийская железнодорожная компания заявила, что «инцидент будет изучен в деталях». Сам торговец был оштрафован на 90 тысяч рупий (около 85 тысяч рублей). Также выяснилось, что лицензия на осуществление торговли была только у него.
Продавец объяснил свое поведение тем, что он вместе с коллегами переливал молоко из одного бидона в другой и не хотел делать это на глазах у других пассажиров. «Даже просто заносить бидоны с чаем или кофе в туалет — это глубоко неправильная практика», — отметили представители компании.
Согласно данным индийского правительства, пищевое отравление — один из самых распространенных недугов в Индии. В 2017 году 242 из 1496 крупных вспышек заболеваний были вызваны именно некачественной едой.
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