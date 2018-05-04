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Развенчаны мифы, в которые все верили
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Развенчаны мифы, в которые все верили 

Рамблер 12 часов назад
Есть вещи, в которые мы верим безоговорочно. Потому что так нам говорили родили, потому что так нас учили в школе или просто потому, что не хотим отказываться от привычного взгляда на вещи. Между тем, многие утверждения уже настолько устарели, что давно пришло время с ними расстаться. Если и вы всё ещё верите в эти мифы, то срочно забудьте про них.
1. Нил — самая длинная на планете река.
2. Великобритания — самая дождливая европейская страна.
3. Эверест — самая высокая гора на Земле.
4. Великая Китайская стена — самый крупный рукотворный объект, который виден из космоса.
5. Сахара — самая большая пустыня на планете.
6. Молния никогда не ударяет дважды в одно место.
7. Вода проводит электрический ток.
8. Мёртвое море — самое солёное озеро.
9. Быков раздражает красный цвет.
10. Человек использует мозг всего на 10 процентов.
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