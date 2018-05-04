В Антарктиде обнаружили «древний город»

Антарктида в последние годы привлекает внимание десятков тысяч исследователей всего мира. В Сети появилось множество «виртуальных исследователей» ледяного континента.

С помощью спутниковых снимков Googlе Earth ученые уже сумели обнаружить длинное «шоссе» с мостом, загадочный источник света и многие другие удивительные объекты, происхождение которых до сих пор остается неясным.

На днях один из исследователей с помощью спутниковых снимков обнаружил странное место, где, по его мнению, отчетливо видны силуэты нескольких зданий, выстроенных в форме треугольника. Наблюдатель даже заметил четыре башни.

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По мнению исследователя, скорее всего, эта «крепость» является частью какого-то древнего города.