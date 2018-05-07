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Неутешительные вещи, угрожающие Земле
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Неутешительные вещи, угрожающие Земле 

Рамблер 5 часов назад
Нам, жителям Земли, комфортно живётся на планете. Но каково приходится ей самой? Она постоянно подвергается атакам из космоса, пусть и маломощным, которые серьёзно угрожают человечеству. И в обозримом будущем с Землёй могут произойти довольно страшные вещи.
1. Падение астероида. 65 миллионов лет назад астероид, диаметр которого составил около 15 километров, упал в районе нынешней Мексики. В результате падения исчезли динозавры, а жизнь сильно изменилась. Учёные считают, что астероиды такого размеры падают на Землю раз в 60 миллионов лет, так что новая встреча не за горами.
2. Глобальное потепление. Деятельность человека привела к тому, что средняя температура на планете повысилась на 0,8 градуса. Таяние ледников провоцирует наводнения, самые сильные из которых наносят непоправимый урон городам.
3. Супервулканы. Извержения гигантских вулканов неоднократно уничтожали почти всё живое на Земле. Специалисты говорят, что вулкан Йеллоустоун, находящийся в США, вполне может стать угрозой человеку. Йеллоустонский национальный парк находится на находится на вершине колоссального резервуара с магмой. За последний век земля в парке поднялась на 74 сантиметра, что говорит о набухании магмы. Невозможно представить, что будет, если вулкан начнёт извергаться.
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