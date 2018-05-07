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Злая чайка избила дорогую машину
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Злая чайка избила дорогую машину 

Рамблер 3 часа назад
Британец Грэм Стокс, житель приморского города Брайтон, запечатлел, как чайка накинулась на автомобиль Lexus. На кадрах видно, что птица активно клюёт дверь машины, громко крича и подпрыгивая. Скорее всего, она приняла своё отражение в блестящей поверхности за конкурента и решила с ним сразиться. По словам Стокса, чайка так увлеклась сражением, что чуть не напала на прохожего, который пытался отогнать её от дорого авто. В итоге драчливой птице удалось нанести урон «Лексусу»: она оставила заметные отметины на корпусе. Мужчина выложил ролик в Сеть, так как инцидент показался ему смешным, однако некоторые комментаторы отметили, что ему следовало бы не снимать видео, а вызвать полицию, которая призвала бы агрессивную чайку к ответу. На это Стокс ответил, что птица — это не повод вызывать стражей порядка.
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