Злая чайка избила дорогую машину

Британец Грэм Стокс, житель приморского города Брайтон, запечатлел, как чайка накинулась на автомобиль Lexus. На кадрах видно, что птица активно клюёт дверь машины, громко крича и подпрыгивая. Скорее всего, она приняла своё отражение в блестящей поверхности за конкурента и решила с ним сразиться. По словам Стокса, чайка так увлеклась сражением, что чуть не напала на прохожего, который пытался отогнать её от дорого авто. В итоге драчливой птице удалось нанести урон «Лексусу»: она оставила заметные отметины на корпусе. Мужчина выложил ролик в Сеть, так как инцидент показался ему смешным, однако некоторые комментаторы отметили, что ему следовало бы не снимать видео, а вызвать полицию, которая призвала бы агрессивную чайку к ответу. На это Стокс ответил, что птица — это не повод вызывать стражей порядка.