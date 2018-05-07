Семья распечатала снимок и ужаснулась

На семейном фото обнаружили странную руку

Идиллическая семейная фотография вызвала настоящий шок среди членов семьи девушки по имени Риннис Трелф. Все начиналось совершенно обычно — на одном из семейных пикников семейство сделало фото, порадовалось и благополучно забыло о нем.

Спустя несколько лет кто-то решил просмотреть семейный архивы, а, как известно, с годами фотографии хочется поизучать более внимательно. Каково же было всеобщее удивление, когда на фото обнаружилась рука, которая не принадлежит людям, запечатленным на фото.

dnpmag.com

Бледная рука просто пугающе схватилась за край каменного парапета и уходит за него и тело партнера Трелф.

Я буквально обомлела — говорит Риннис об этом фото.

Друзья да и просто знакомые стали сразу же искать человека и даже что-то разглядели на фото. Но Девушка непреклонна. Она точно уверена, что рядом и позади парапета никого не было.