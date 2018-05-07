Ученые: наши предки встречались с пришельцами

Древние наскальные рисунки с загадочными изображениями человекоподобных существ и странных летательных аппаратов ученые находят в разных уголках нашей планеты.

Удивителен тот факт, что эти «картины из прошлого» очень похожи друг на друга, хотя и обнаружены в совершенно разных точках земного шара: как будто люди действительно видели и вступали в контакт с пришельцами. Причем происходило это общение повсеместно: с инопланетянами «дружили» на всей территории Земли.

Исследователи полагают, что если это на самом деле так, что представители внеземных цивилизаций вполне могли казаться (или представляться) нашим предкам богами. Возможно, именно поэтому над головами существ в скафандрах часто изображены ореолы, очень похожие на нимбы.

Другого объяснения странным рисункам исследователи пока найти не могут: ведь о скафандрах и летательных аппаратах никак не могли даже подозревать люди из далекого прошлого. И допустить, что это просто их фантазии тоже сложно, ведь практически идентичные изображения, как уже говорилось выше, находят на разных материках.