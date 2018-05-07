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Загадки Марса, которые учёные так и не объяснили
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Загадки Марса, которые учёные так и не объяснили 

Рамблер 2 часа назад
Планета Марс всегда привлекала внимание жителей Земли. Ею уже не первое столетие интересуются учёные и писатели-фантасты, военные и конспирологи. Исследования Марса ведутся постоянно, но их результаты куда чаще вызывают вопросы, чем дают ответы. И вот самые странные загадки красной планеты, которые нам ещё предстоит разгадать.
1. Странное существо на фотографии NASA. Пользователи, изучившие фото, пришли к выводу, что перед ними марсианин, а аэрокосмическое агентство уверяет, что это скала затейливой формы. Итогом этой дискуссии стало утверждение, что НАСА что-то скрывает от публики.
2. Устрашающий марсианин, живущий в пещере. На снимке красной планеты любители тайн рассмотрели местного обитателя, высунувшего голову из пещеры. Марсианин походит на громадную креветку. А вот НАСА снова всё списывает на особенности рельефа.
3. Гигантские купола. Конспирологи увидели на фотографии, сделанной марсоходом, огромный купол. По их мнению, это неопровержимое доказательство существования марсианской цивилизации.
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