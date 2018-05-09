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Женщина несколько дней жила с тараканом в ухе
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Женщина несколько дней жила с тараканом в ухе 

Рамблер 10 часов назад
Фото: pixabay.com
Люди редко симпатизируют этим насекомым. Однако обнаружить таракана в собственном ухе гораздо неприятнее и страшнее, чем найти его в еде или в вещах. Именно такая неприятная история произошла с жительницей Флориды Кэти Холли.
Несколько месяцев назад Кэти вместе с мужем переехали в новый дом. Однако скоро обнаружили, что он буквально кишит лесными тараканами, размер которых может достигать 50 миллиметров в длину, и начали безуспешную борьбу с ними.
Наконец несколько дней назад Кэти проснулась от ощущения инородного предмета в ухе. С помощью ватной палочки она вытащила из ушной раковины тараканье лапки и пришла в ужас.
Испуганные супруги отправились к врачу, который ввел лидокаин, убивший таракана. После чего насекомое было извлечено.
Однако спустя несколько дней американка снова пожаловалась на боль в ухе. Результат осмотра был шокирующим: из уха Кэти вытащили еще шесть фрагментов насекомого.
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