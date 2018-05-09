Женщина несколько дней жила с тараканом в ухе

Люди редко симпатизируют этим насекомым. Однако обнаружить таракана в собственном ухе гораздо неприятнее и страшнее, чем найти его в еде или в вещах. Именно такая неприятная история произошла с жительницей Флориды Кэти Холли.

Несколько месяцев назад Кэти вместе с мужем переехали в новый дом. Однако скоро обнаружили, что он буквально кишит лесными тараканами, размер которых может достигать 50 миллиметров в длину, и начали безуспешную борьбу с ними.

Наконец несколько дней назад Кэти проснулась от ощущения инородного предмета в ухе. С помощью ватной палочки она вытащила из ушной раковины тараканье лапки и пришла в ужас.

Испуганные супруги отправились к врачу, который ввел лидокаин, убивший таракана. После чего насекомое было извлечено.

Однако спустя несколько дней американка снова пожаловалась на боль в ухе. Результат осмотра был шокирующим: из уха Кэти вытащили еще шесть фрагментов насекомого.