Кошки, которые стоят целое состояние

Кошки давно превратились в постоянных спутников человека. По оценкам учёным, кошек одомашнили 10 000 лет назад. Но если вы думаете, что вам известно всё об этих пушистых мяукающих животных, то разочаруем вас. Один из самых впечатляющих моментов — цена породистых питомцев. Конечно, животное из приюта или с улицы обойдётся бесплатно, но вот для того, чтобы стать обладателем котёнка с родословной, придётся выложить крупную сумму.

1. Каракал. Это довольно крупные кошки, вес которых достигает 20 килограммов. Их бойцовские качества позволяют им быть защитниками не менее надёжным, чем собаки. Цена на каракалов начинается с 10 000 евро.

2. Ла-перм. Случайно появившаяся в результате генной мутации порода отличается кучерявой шерстью, которая не вызывает аллергии.

3. Саванна. Кошка появилась после скрещивания африканского сервала и обычной домашней кошки. Кошки могут вырасти до 60 сантиметров в высоту и набрать до 15 килограммов веса. Чтобы обзавестись таким интеллектуальным и любознательным питомцем, понадобится от 3 500 до 21 000 евро.