Женщина-вампир пьет кровь и не выходит на солнце

Проживающая на территории Австралии гражданка уже более 20 лет решительно избегает солнечного света.

Кроме того, у женщины имеются нарощенные клыки, посредством которых она охотно пьет кровь из тела своего бойфренда.

Джорджина Кондон страдает от аллергии на солнце или же неприятного симптома в виде солнечного дерматита, что и вынудило австралийку вести жизнь «вампира».

41-летняя Джорджина Кордон с юных лет страдает от достаточно редкого недуга, но к своему необычному амплуа вампира она пришла в 12 лет. Уже спустя год австралийка отважилась пить собственную кровь, посчитав это весьма вкусным угощением. Девушка проводила такие манипуляции с участием своих друзей и знакомых, а с 19 лет перестала появляться на солнце.

Около трех лет назад в ее жизни появился мужчина, который не только оказал ей поддержку, но также сумел разделить столь необычное хобби. Их знакомство завязалось в рамках фестиваля «Жажда крови», который сама Джорджина именует чем-то вроде вампирской версии Рождества. Пара настолько сблизилась, что каждые две недели девушка режет кожу своего возлюбленного лезвием и пьет его кровь.

Anews

У Джорджины Кондон есть младшая сестра Пета, которая не страдает от заболевания.

Солнечный дерматит не лечится даже современной медициной, но медики могут существенно облегчить состояние больного и устранить симптомы. В частности, при аллергии на солнце возникает неприятная красная сыпь, которая зудит, а также провоцирует появление шелушения и гноя.

Аллергическая реакция, как правило, проявляет себя даже в тех местах на коже, которые не подвергались воздействию солнечных лучей. Дело в том, что при болезни, имеющейся у австралийки, не солнце выступает в качестве аллергена, а некоторые вещества заметно ослабляют защиту кожи от ультрафиолета. Именно под воздействием таковых и наблюдается запуск аллергической реакции.