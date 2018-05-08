Собака «взорвала» прогноз погоды

Новый курьёзный эпизод в прямом эфире от ведущего прогноза погоды. На одном из американских каналов ведущий рассказывал, какие погодные капризы ожидают жителей страны. В тот момент, когда речь зашла о регионе Нью-Гемпшир, в кадре неожиданно появилась довольно крупная чёрно-белая собака. Животное прошло за спиной мужчины совершенно спокойно, а вот он опешил и немного смутился. Впрочем, спустя секунду ведущий взял себя в руки и продолжил повествование. Позднее он рассказал в твиттере о том, как почувствовал себя, увидев в студии большого пса, а подписчики предложили другим телеканалам обзавестись симпатичными животными-«сотрудниками». Также выяснилось, что за собака гуляла по студии и откуда она взялась. Оказалось, что её зовут Белла, на работу она пришла вместе с хозяйкой, сотрудницей телеканала.