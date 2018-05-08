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Стать отшельником в Подмосковье предлагают за деньги
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Стать отшельником в Подмосковье предлагают за деньги 

Рамблер 1 час назад
Если вы устали жить в городе, посещать торговые центры, слышать шум машин, постоянно спешить на работу, отдыхать на многолюдных курортах и бесконечно общаться, то самое лучшее — уединиться в отдалённом уголке и посвятить время созерцанию красот окружающего мира и самосовершенствованию. Именно такую возможность получит человек, который займёт должность отшельника в Подмосковье. Предложивший такую вакансию работодатель обещает кандидатам не только зарплату, но и жильё в Одинцовском лесу, натуральную пищу из печи, одежду из природных тканей и неограниченные банные дни. В обязанности сотрудника входит кормёжка зверей, разведение пчёл, слежка за бобрами и любовь к чтению. Преимуществом будет знание творчества писателя Леонида Леонова, умение вести беседы с животными и способность к долгому молчанию.
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