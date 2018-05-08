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Воры, которые совершили самые глупые кражи
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Воры, которые совершили самые глупые кражи 

Рамблер 4 часа назад
Преступники, составляющие невероятно сложные схемы ограблений, определённо не планируют попасть в объектив видеокамер. Но иногда подобные курьёзы с ними случаются, особенно если речь идёт о начинающих грабителях. Сегодня вы узнаете о самых нелепых попытках ограблений, которые запечатлели камеры.
1. Вор пробрался в магазин через крышу, но хозяин заведения оказался предусмотрительным — он настроил автоматику так, чтобы в ночные часы двери открывались только в одну сторону. В результате горе-грабитель оказался в западне.
2. Мужчина решил ограбить отделение банка. Он вошёл в офис и передал кассиру записку с требование отдать деньги. Кассир отреагировал моментально, включив систему защиты. Вор-неудачник бросился наутёк, но с перепугу забыл, в какую сторону открывается дверь. Если бы не бабуля, открывшая дверь снаружи, он попался бы в руки полиции.
3. Одно из самых бестолковых ограблений случилось в Китае. Преступник вошёл в отделение банка и начал бить молотком в стекло, отделяющее офис от общего помещения. Этот процесс оказался непростым, толстое стекло не поддавалось, поэтому мужчине пришлось бить его несколько минут. За это время сотрудницы успели вынести из офиса все ценности, вызвать полицию и спрятаться.
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