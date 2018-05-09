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В Китае поймали контрабандиста с черепахами в носках
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В Китае поймали контрабандиста с черепахами в носках 

Рамблер 9 часов назад
Фото: pixabay.com
Китайские таможенники задержали контрабандиста, в носках которого нашли 21 черепаху.
Эти черепашки используются в народной медицине и в пище, поэтому в самом Китае их осталось очень мало. Обычно их отлавливают в Лаосе и переправляют в Поднебесную. Однако необычное место укрытия удивило таможенников.
Большеголовые пресноводные черепахи обитают в прозрачных ручьях и речках с каменистым дном на территории Бирмы, Лаоса, Камбоджи, Таиланда и Вьетнама. Они не могут полностью втянуть голову, лапы и хвост в панцирь, поэтому имеют роговые щитки.
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