В Китае поймали контрабандиста с черепахами в носках

Китайские таможенники задержали контрабандиста, в носках которого нашли 21 черепаху.

Эти черепашки используются в народной медицине и в пище, поэтому в самом Китае их осталось очень мало. Обычно их отлавливают в Лаосе и переправляют в Поднебесную. Однако необычное место укрытия удивило таможенников.

Большеголовые пресноводные черепахи обитают в прозрачных ручьях и речках с каменистым дном на территории Бирмы, Лаоса, Камбоджи, Таиланда и Вьетнама. Они не могут полностью втянуть голову, лапы и хвост в панцирь, поэтому имеют роговые щитки.