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Художник шифровал биткоин-кошелек в своих артах
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Художник шифровал адрес биткоин-кошелька в своих артах 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @harveymarshal/pboy_artist
Не учите меня жить, лучше помогите материально!
— видимо, под таким девизом работал уличный художник из Франции Паскаль Боярт. Он добавлял адрес своего биткоин-кошелька на каждый из своих рисунков. За полгода на его счет было переведено около тысячи долларов!
Паскаль считает, что все художники должны последовать его примеру, чтобы добиться финансовой независимости.
Боярта очень интересует тема криптовалюты и денег в целом. В своих артах он часто изображает именно материальные аспекты человеческой жизни.
На каждом из рисунков автор оставлял QR-код, который мог сканировать любой желающий. В коде был зашифрован адрес кошелька художника. Паскаль уверен, что его труд должен быть оценен по достоинству. Ведь уличное искусство требует больших финансовых затрат. Художнику приходится постоянно покупать краску и другие материалы, чтобы продолжать творить.
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