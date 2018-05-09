Художник шифровал биткоин-кошелек в своих артах

Художник шифровал адрес биткоин-кошелька в своих артах

Не учите меня жить, лучше помогите материально!

— видимо, под таким девизом работал уличный художник из Франции Паскаль Боярт. Он добавлял адрес своего биткоин-кошелька на каждый из своих рисунков. За полгода на его счет было переведено около тысячи долларов!

Публикация от PBOY | Pascal Boyart (@pboy_artist) 7 Дек 2017 в 4:34 PST Паскаль считает, что все художники должны последовать его примеру, чтобы добиться финансовой независимости.

Публикация от PBOY | Pascal Boyart (@pboy_artist) 30 Мар 2018 в 1:01 PDT Боярта очень интересует тема криптовалюты и денег в целом. В своих артах он часто изображает именно материальные аспекты человеческой жизни.

На каждом из рисунков автор оставлял QR-код, который мог сканировать любой желающий. В коде был зашифрован адрес кошелька художника. Паскаль уверен, что его труд должен быть оценен по достоинству. Ведь уличное искусство требует больших финансовых затрат. Художнику приходится постоянно покупать краску и другие материалы, чтобы продолжать творить.