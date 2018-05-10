Татуировка в виде кнопки переполошила медиков

Наличие татуировок на телах уже давно никого не удивляет. Это десятки лет назад «нательные рисунки» обсуждали и осуждали многие. Теперь же даже самые необычные тату не являются чем-то удивительным.

Однако в погоне за оригинальностью можно подвергнуть себя опасности. В самом прямом смысле этого слова.

Вряд ли молодой британец, делая на своей груди маленькую татуировку с изображением кнопки «play», мог предположить, что этот рисунок сможет вызвать переполох среди врачей.

23-летнего пациента готовили к операции в одной из лондонских клиник, когда один из хирургов заметил «стрелочку» на его груди. Указав на нее коллегам, врач заметил, что готов был принять тату за опознавательный знак, которым хирурги обычно обозначают место, где должны действовать во время операции. К счастью, недоразумение быстро разрешилось.

После операции, узнав о произошедшем казусе, пациент заметил:

«Мои родители всегда говорили мне, что мои татуировки не доведут до добра, но о такой ситуации они вряд ли могли подумать».

Медики же, в свою очередь, отметили, что таких ситуаций в больницах не должно происходить никогда. И призвали коллег тщательнее осматривать пациентов и отмечать наличие необычных татуировок в своих отчетах.