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Безбашенные рекорды Книги Гиннесса
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Безбашенные рекорды Книги Гиннесса 

Рамблер 4 часа назад
В Книгу рекордов Гиннесса попадают люди с уникальными способностями. Но иногда даже сложно представить, на что идут потенциальные рекордсмены ради того, чтобы оказаться на страницах Книги. Некоторые из их достижений просто опасны!
1. Рекорд по задержке дыхания является немецкий дайвер Том Ситас. Он продержался под водой без воздуха 22 минуты 22 секунды!
2. Каскадёр Терри Грант проехался целую милю на машине, удерживая равновесие на двух колёсах.
3. А вот британский байкер Дуги Ламкин предпочитает мотоциклы. Он преодолел 60 километров, удерживая байк на заднем колесе.
4. Лассо Шале из Швейцарии спрыгнул в горное озеро с высоты 59 метров. К моменту входа в воду его скорость была 123 км/ч.
5. Актёр-трюкач Робби Мэддисон поставил рекорд по прыжкам на мотоцикле с высоты. Он сначала запрыгнул, а потом спрыгнул с копии Триумфальной арки, высота которой 36 метров.
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