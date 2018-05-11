Пес выстрелил в хозяина из пистолета

Пес снял пистолет с предохранителя и выстрелил

В США произошел курьезный случай. Американец Ричард Ремме стал жертвой ранения из пистолета. Стрелок, правда, не типичный хулиган-преступник, а любимый пес мужчины.

Хозяин играл со своим псом, лежа на диване. В этот момент при себе у Ремме был пистолет в кобуре. В какой-то момент заигравшаяся собака подпрыгнула, одним движением сняв пистолет с предохранителя, и выстрелила.

Сообщается, что Ричард пострадал незначительно и понял, что ранен, только по следам крови на полу. Пуля лишь немного задела ногу мужчины.