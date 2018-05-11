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Пес выстрелил в хозяина из пистолета
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Пес снял пистолет с предохранителя и выстрелил 

Рамблер 55 минут назад
Фото: "Друпи"
В США произошел курьезный случай. Американец Ричард Ремме стал жертвой ранения из пистолета. Стрелок, правда, не типичный хулиган-преступник, а любимый пес мужчины.
Хозяин играл со своим псом, лежа на диване. В этот момент при себе у Ремме был пистолет в кобуре. В какой-то момент заигравшаяся собака подпрыгнула, одним движением сняв пистолет с предохранителя, и выстрелила.
Сообщается, что Ричард пострадал незначительно и понял, что ранен, только по следам крови на полу. Пуля лишь немного задела ногу мужчины.
Местная полиция признала выстрел случайным. Претензий к хозяину и его собаки у правоохранительных органов нет.
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