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Факты о Земле, которые знают единицы
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Факты о Земле, которые знают единицы 

Рамблер 5 часов назад
Даже если в школе вы лучше всех знали географию, то даже вы не знаете всего о нашей планете. Сейчас мы расскажем удивительные факты, которые впечатлят даже всезнаек.
1. В сутках 24 часа, но многие жалуются, что этого времени им мало. Что ж, если вы трудоголик, то у нас хорошая новость — через 100 млн лет в сутках будет 25 часов. Это произойдёт потому, что Земля постепенно замедляет вращение.
2. В фильмах-катастрофах мы часто видим, как из моря выходят гигантские монстры, угрожающие уничтожить человечество. Почему возникают такие идеи? Дело в том, что на сегодня исследовано лишь 5% мирового океана. Учёные считают, что в глубинах вполне могут жить неизвестные виды животных и, возможно, это действительно монстры.
3. На планете сейчас живёт более 7 млрд человек. Но в одной чайной ложке почве содержится больше микроорганизмов, чем людей на Земле.
4. 200-300 млн лет назад континентов на планете не было. Существовал один огромный континент Пангея, позднее разделившийся на несколько отдельных. Исследователи говорят, что в далёком будущем произойдёт обратный процесс.
5. Самое засушливое место на Земле — это вовсе не Африка, как скажут многие. В сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде осадки не выпадали уже миллионы лет.
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