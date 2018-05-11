Факты о Земле, которые знают единицы

Даже если в школе вы лучше всех знали географию, то даже вы не знаете всего о нашей планете. Сейчас мы расскажем удивительные факты, которые впечатлят даже всезнаек.

1. В сутках 24 часа, но многие жалуются, что этого времени им мало. Что ж, если вы трудоголик, то у нас хорошая новость — через 100 млн лет в сутках будет 25 часов. Это произойдёт потому, что Земля постепенно замедляет вращение.

2. В фильмах-катастрофах мы часто видим, как из моря выходят гигантские монстры, угрожающие уничтожить человечество. Почему возникают такие идеи? Дело в том, что на сегодня исследовано лишь 5% мирового океана. Учёные считают, что в глубинах вполне могут жить неизвестные виды животных и, возможно, это действительно монстры.

3. На планете сейчас живёт более 7 млрд человек. Но в одной чайной ложке почве содержится больше микроорганизмов, чем людей на Земле.

4. 200-300 млн лет назад континентов на планете не было. Существовал один огромный континент Пангея, позднее разделившийся на несколько отдельных. Исследователи говорят, что в далёком будущем произойдёт обратный процесс.

5. Самое засушливое место на Земле — это вовсе не Африка, как скажут многие. В сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде осадки не выпадали уже миллионы лет.