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Китайцы нашли новый способ управлять погодой
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Китайцы нашли новый способ управлять погодой 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos
Китайские ученые всерьез задумываются об управлении погодой в угоду сельскому хозяйству. Они разработали устройство, которое может создавать снегопад в засушливых регионах, чтобы повысить качество талой воды.
Схема такая: в воздух с помощью огромной горелки поднимут частички йодистого серебра. Это вызовет образование кристаллов льда, которые затем выпадут на поверхность земли в виде снега.
Ученые считают, что количество талой воды в засушливом регионе таким образом существенно увеличится и поможет избежать засухи.
Например, на территории Тибетского плато уже установлено около 500 таких горелок, но это не предел, сообщает "Ридус".
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