Китайцы нашли новый способ управлять погодой

Китайские ученые всерьез задумываются об управлении погодой в угоду сельскому хозяйству. Они разработали устройство, которое может создавать снегопад в засушливых регионах, чтобы повысить качество талой воды.

Схема такая: в воздух с помощью огромной горелки поднимут частички йодистого серебра. Это вызовет образование кристаллов льда, которые затем выпадут на поверхность земли в виде снега.

Ученые считают, что количество талой воды в засушливом регионе таким образом существенно увеличится и поможет избежать засухи.