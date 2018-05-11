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Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
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Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком 

Рамблер 2 часа назад
Сегодня мир покоряют барбершопы. Но теперь, чтобы привлекать клиентов, мало хорошо орудовать ножницами, бритвой или лезвием. Надо уметь удивлять. Что и делает турецкий стилист Кадир Демирель.
В своем салоне в Стамбуле он использует легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы… поджигать волосы! Он обучился этому фокусу в турецкой барбер-школе. И теперь подравнивает стрижки своих клиентов огнем, сохраняя при этом полное хладнокровие.
Пользователи, увидевшие ролик в соцсетях, решили, что европейские барберы тоже должны перенять это искусство у Демиреля и принялись активно делиться видео со своими знакомыми брадобреями. Ролик набрал более 38 000 репостов.
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