Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком

Сегодня мир покоряют барбершопы. Но теперь, чтобы привлекать клиентов, мало хорошо орудовать ножницами, бритвой или лезвием. Надо уметь удивлять. Что и делает турецкий стилист Кадир Демирель.

В своем салоне в Стамбуле он использует легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы… поджигать волосы! Он обучился этому фокусу в турецкой барбер-школе. И теперь подравнивает стрижки своих клиентов огнем, сохраняя при этом полное хладнокровие.

Пользователи, увидевшие ролик в соцсетях, решили, что европейские барберы тоже должны перенять это искусство у Демиреля и принялись активно делиться видео со своими знакомыми брадобреями. Ролик набрал более 38 000 репостов.