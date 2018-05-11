Часы Судного дня: что это такое

Ядерная атака Хиросимы и Нагасаки наглядно продемонстрировала всю глубину пропасти, на краю которой внезапно оказался мир. Советский Союз, получив свои ракеты, мог в любое время атаковать США — ни о какой победе в атомной войне никто и не мечтал: речь шла о полном уничтожении целой планеты. В этой атмосфере, где страх сменила обреченность, был создан проект Часов Судного дня, показывающих, сколько времени осталось существовать человечеству. Мы разобрались, что они означают.

Хладнокровный расчет

Создатели первой атомной бомбы, под руководством самого Роберта Оппенгеймера, постоянно публиковали новые данные о своих исследованиях в американском Bulletin of Atomic Scientists — журнале настолько сложном, что понимать его не могли и некоторые физики. В 1947 году Оппенгеймер предложил редакции Bulletin of Atomic Scientists запустить новый проект, получивший название «Часы Судного дня».

Суть проекта

Первая тематическая обложка вышла в том же 1947 году. Изображенные на ней часы показывали без нескольких минут полночь: минуты означали коэффициент напряженности международной обстановки в данный момент и прогресса развития ядерного вооружения. Ядерный катаклизм, по замыслу авторов проекта, начнется, когда все стрелки замрут на положении 12 часов.

Часовщики

Само собой, решение о положении стрелок принимают только очень квалифицированные специалисты. При каждом новом контрольном отчете, совет директоров журнала собирает экспертов — ими, в разное время, были 18 лауреатов Нобелевской премии по физике. Следует понимать, что каждое колебание минутной стрелки — вовсе не попытка привлечь внимание новой аудитории дешевыми инсинуациями. Это действительно показатель близости ядерной войны.

Что показывали часы

Изначально минутная стрелка показывала семь минут до полуночи. За 60 лет ученые 22 раза меняли ее положение: во время холодной войны очередной номер журнала ждали затаив дыхание.

Карибский кризис

Ядерная война почти началась в 1962 году. Карибский кризис развивался настолько быстро, что ученые просто не успели отреагировать — стрелки часов остались недвижимыми. 38 дней весь мир напряженно наблюдал за событиями кризиса но, по счастью, все обошлось.

Счастливые минуты

После Карибского кризиса наступило некоторое затишье. Стороны конфликта опасались следующего столкновения, которое имело все шансы стать последним. В 1963 году, несмотря на то, что холодная война была еще в разгаре, бесстрастные ученые перевели стрелку на 12 минут назад. Лучшее время Часы Судного дня показали в 1991 году: СССР и США подписывают договор о сокращении стратегического вооружения.

23:58

Над созданием новейшего термоядерного оружие бились ученые обеих стран. Война казалась неминуемой и победа в «интеллектуальном забеге» автоматически становилась и залогом выживания всей нации. В 1953 году США провели испытания первой термоядерной бомбы — спустя две недели Советский Союз ответил аналогичными испытаниями. Стрелки часов передвинули на 23:58, что до сих пор остается их самым близким положением к полуночи.

Который час, не подскажете?

Но у нас есть все шансы увидеть новый рекорд. В 2015 ученые-эксперты перевели стрелки на 23:57 — США и Россия запускают программы модернизации вооружений ядерной триады, что в перспективе означает новую гонку вооружений. Ситуация с Украиной, по мнению тех же экспертов (а мы помним, что лауреатов Нобелевской премии вряд ли можно назвать недальновидными или глупыми), способна превратиться в полномасштабную конфронтацию Востока и Запада — и вот тогда стрелки часов сдвинутся в последний раз.