Китаец спускает миллионы на уход за шерстью собаки

Житель Пекина не жалеет денег на уход за своей собакой — афганской борзой.

Как сообщает Daily Mail, Кевин Чань потратил на свою собаку примерно 250 тысяч юаней, что составляет почти 2,5 млн рублей.

Chinese man spends £28,000 pampering his beloved pooch https://t.co/9zig6MWHqV— Daily Mail Online (@MailOnline) 13 мая 2018 г.

Афганской борзой несказанно повезло. Одни только инструменты для ухода за шерстью Бэттл обошлись Кевину в круглую сумму — приблизительно 100 тысяч юаней. Кроме того, на шампуни и другую косметику уходит около 4,5 тысячи юаней. Ежедневно он распыляет на шерсть специальное средство, тщательно вычесывает шерсть, чтобы не образовывались колтуны, а затем посыпает тальком. Раз в неделю он моет собаку с шампунем.

По словам Кевина Чанга, раньше ему приходилось по два часа в день расчесывать шерсть, но со временем он научился делать это быстрее и справляется всего за час.