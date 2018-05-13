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Китаец спускает миллионы на уход за шерстью собаки
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Китаец спускает миллионы на уход за шерстью собаки 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Житель Пекина не жалеет денег на уход за своей собакой — афганской борзой.
Как сообщает Daily Mail, Кевин Чань потратил на свою собаку примерно 250 тысяч юаней, что составляет почти 2,5 млн рублей.
Афганской борзой несказанно повезло. Одни только инструменты для ухода за шерстью Бэттл обошлись Кевину в круглую сумму — приблизительно 100 тысяч юаней. Кроме того, на шампуни и другую косметику уходит около 4,5 тысячи юаней. Ежедневно он распыляет на шерсть специальное средство, тщательно вычесывает шерсть, чтобы не образовывались колтуны, а затем посыпает тальком. Раз в неделю он моет собаку с шампунем.
По словам Кевина Чанга, раньше ему приходилось по два часа в день расчесывать шерсть, но со временем он научился делать это быстрее и справляется всего за час.
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