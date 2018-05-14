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Англичанка стала скульптурой и получила работу
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Англичанка стала скульптурой и получила работу 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @McCann_Bristol
Джейд Делани из Великобритании решилась на необычный шаг, чтобы получить работу мечты.
Девушка окончила университет в Глостершире, где изучала рекламу. Она несколько раз проходила собеседование в рекламном агентстве McCann в Бристоле, но попытки не увенчались успехом. Тогда Джейд решила поразить будущих работодателей.
Девушка услышала, как ее несостоявшиеся коллеги разговаривали о статуе маленькой девочки, остановившей быка, которую агентство установило в прошлом году на Уолл-стрит (Нью-Йорк).
Монумент является символом женского противостояния корпоративному капитализму.
Джейд не растерялась и раскрасила себя золотой краской, после чего встала около офиса в позе скульптуры с табличкой "Знайте силу женщин в рекламе".
Накануне девушка предупредила руководство компании, что утром их ожидает сюрприз.
Джейд стояла совершенно неподвижно два часа в окружении прохожих и сотрудников агентства. Подошел к смелой девушке и директор компании Энди Рейд. В итоге Джейд получила месячную стажировку в агентстве.
Энди Рейд с уважением отметил, что решительная девушка смогла ярко выделиться среди других соискателей, а значит, сможет достичь успехов в рекламной сфере.
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