Англичанка стала скульптурой и получила работу

Джейд Делани из Великобритании решилась на необычный шаг, чтобы получить работу мечты.

Девушка окончила университет в Глостершире, где изучала рекламу. Она несколько раз проходила собеседование в рекламном агентстве McCann в Бристоле, но попытки не увенчались успехом. Тогда Джейд решила поразить будущих работодателей.

Девушка услышала, как ее несостоявшиеся коллеги разговаривали о статуе маленькой девочки, остановившей быка, которую агентство установило в прошлом году на Уолл-стрит (Нью-Йорк).

Монумент является символом женского противостояния корпоративному капитализму.

Джейд не растерялась и раскрасила себя золотой краской, после чего встала около офиса в позе скульптуры с табличкой "Знайте силу женщин в рекламе".

Накануне девушка предупредила руководство компании, что утром их ожидает сюрприз.

Джейд стояла совершенно неподвижно два часа в окружении прохожих и сотрудников агентства. Подошел к смелой девушке и директор компании Энди Рейд. В итоге Джейд получила месячную стажировку в агентстве.

Энди Рейд с уважением отметил, что решительная девушка смогла ярко выделиться среди других соискателей, а значит, сможет достичь успехов в рекламной сфере.