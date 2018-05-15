Ещё
Женщина переименовала сына из-за татуировки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина переименовала сына из-за татуировки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Некоторые люди умеют находить неожиданное решение сложных проблем. Так поступила и Йоханна Гизельхёль Санстрём из Швеции, которая после ошибки в свежей татуировке решила изменить сыну имя.
Женщина набила в тату-салоне имена своих детей, Новы и Кевина. Вернувшись домой, она внезапно обнаружила, что имя сына мастер написал с ошибкой. Шведка отправилась исправлять ошибку, но в тату-салоне ей объяснили, что она сама допустила ошибку в эскизе.
Впрочем, мастер выплатил ей компенсацию и посоветовал клинику по удалению татуировок. Однако Йоханна поняла, что совсем не готова к такому количеству процедур, чтобы избавиться от неудачной надписи. Тогда она с согласия мужа решила поступить намного проще и ее сын Кевин стал Келвином.
Йоханна заявила, что новое имя ей нравится гораздо больше старого. Кстати, недавно Йоханна и ее супруг стали родителями в третий раз. Девочка получила имя Фрейя. Женщина планирует сделать тату в честь третьего ребенка. Надеемся, что этот раз она изучит эскиз более внимательно.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Находка археологов может быть часами из будущего5
В Антарктиде обнаружили загадочный предмет23
Теперь белье можно носить и не стирать неделями32
Тайна смерти Василия Шукшина20
Тест: отгадайте город, зная лишь его «прозвище»
Видео
00:30
Самый вежливый в мире кот позвонил в звоночек
Безумный мир
13:54
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать
Места
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
04:26
Рассказали, когда люди превратятся в киборгов
Безумный мир
06:01
Остров-«пожиратель кораблей» и другие странности природы
Места
04:43
Разоблачены тайны средневековых соборов
Места
01:22
НАСА запустит на Марс вертолет
Вещи
03:15
Главные секреты Крымского моста
Места
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
05:06
Раскрыта ещё одна тайна пирамиды Хеопса
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение