Женщина переименовала сына из-за татуировки

Некоторые люди умеют находить неожиданное решение сложных проблем. Так поступила и Йоханна Гизельхёль Санстрём из Швеции, которая после ошибки в свежей татуировке решила изменить сыну имя.

Женщина набила в тату-салоне имена своих детей, Новы и Кевина. Вернувшись домой, она внезапно обнаружила, что имя сына мастер написал с ошибкой. Шведка отправилась исправлять ошибку, но в тату-салоне ей объяснили, что она сама допустила ошибку в эскизе.

Впрочем, мастер выплатил ей компенсацию и посоветовал клинику по удалению татуировок. Однако Йоханна поняла, что совсем не готова к такому количеству процедур, чтобы избавиться от неудачной надписи. Тогда она с согласия мужа решила поступить намного проще и ее сын Кевин стал Келвином.

Йоханна заявила, что новое имя ей нравится гораздо больше старого. Кстати, недавно Йоханна и ее супруг стали родителями в третий раз. Девочка получила имя Фрейя. Женщина планирует сделать тату в честь третьего ребенка. Надеемся, что этот раз она изучит эскиз более внимательно.