В Британии выпустили купальники с Гарри и Меган

Ажиотаж вокруг королевской свадьбы набирает обороты.

В Британии появились купальники, на которых изображены принц Гарри и его невеста Меган Маркл. Портреты напечатаны крупным планом. Сообщается также, что купальники будут стоить от 28 фунтов стерлингов, что соответствует примерно $39.

Создатели купальных костюмов отмечают, что борода принца умышленно расположена на области паха. Так они привлекают внимание к тому, что свое тело нужно любить таким, каким оно есть. Их слова приводит британское издание Huffington Post.

Новые купальники продемонстрировали также в эфире британского утреннего телешоу. Гостьями передачи стали девушки, облачившиеся в купальные костюмы с портретами будущей королевской четы.

Напомним, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.