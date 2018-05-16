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Женщина угостила коллег слабительным и пожалела
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Женщина угостила коллег слабительным и пожалела 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Американка решила попрощаться с уволенным коллегой странным способом. Она принесла на офисную вечеринку пирожные со слабительным.
К счастью, ее замысел не остался тайной, поэтому полицию вызвали заблаговременно. Полиция Сейлайна в штате Луизиана допросила женщину, которая в конце концов созналась в правонарушении.
Сотрудничество со следствием помогло избежать женщине наказания, но работу в компании она после этого инцидента потеряла.
Пирожные были изъяты, а коллеги женщины объяснили, что между уволенным сотрудником и виновницей происшествия были натянутые отношения.
Видимо, таким образом она хотела отомстить, однако попробовать пирожные с секретным ингредиентом мог любой из сотрудников.
В этом случае последствия, как и наказание, были бы гораздо серьезнее, несмотря на то, что в кино подобные инциденты обычно вызывают смех.
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