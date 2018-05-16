Женщина угостила коллег слабительным и пожалела

Американка решила попрощаться с уволенным коллегой странным способом. Она принесла на офисную вечеринку пирожные со слабительным.

К счастью, ее замысел не остался тайной, поэтому полицию вызвали заблаговременно. Полиция Сейлайна в штате Луизиана допросила женщину, которая в конце концов созналась в правонарушении.

Сотрудничество со следствием помогло избежать женщине наказания, но работу в компании она после этого инцидента потеряла.

Пирожные были изъяты, а коллеги женщины объяснили, что между уволенным сотрудником и виновницей происшествия были натянутые отношения.

Видимо, таким образом она хотела отомстить, однако попробовать пирожные с секретным ингредиентом мог любой из сотрудников.

В этом случае последствия, как и наказание, были бы гораздо серьезнее, несмотря на то, что в кино подобные инциденты обычно вызывают смех.