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НЛО распался на две части в небе над Англией
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НЛО распался на две части в небе над Англией 

Рамблер 2 часа назад
11 мая жители графства Бакингемшир в Англии увидели и сняли на видео странный огненный объект, который выписывал в небе пируэты, оставляя за собой светящийся шлейф.
Сначала люди приняли его за параплан, радиосамолет или воздушный змей с фейерверком, но, понаблюдав за ним, сделали вывод, что это нерукотворный объект. Во всяком случае, если его и сделали, то точно не люди.
Причем через некоторое время объект разделился на две части, которые продолжили свой причудливый танец. В небе то и дело вспыхивали яркие искры.
Очевидцы не сомневаются, что стали свидетелями инопланетной активности. Ученые, как обычно, хранят молчание. Впрочем, качество видео не позволяет сделать однозначных выводов.
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