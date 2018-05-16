НЛО распался на две части в небе над Англией

11 мая жители графства Бакингемшир в Англии увидели и сняли на видео странный огненный объект, который выписывал в небе пируэты, оставляя за собой светящийся шлейф.

Сначала люди приняли его за параплан, радиосамолет или воздушный змей с фейерверком, но, понаблюдав за ним, сделали вывод, что это нерукотворный объект. Во всяком случае, если его и сделали, то точно не люди.

Причем через некоторое время объект разделился на две части, которые продолжили свой причудливый танец. В небе то и дело вспыхивали яркие искры.

Очевидцы не сомневаются, что стали свидетелями инопланетной активности. Ученые, как обычно, хранят молчание. Впрочем, качество видео не позволяет сделать однозначных выводов.